Система «Мир» заняла четверть российского рынка банковских платежей

Объем платежей платежной системы «Мир» на российском рынке достиг доли в 25%, сообщил начальник управления департамента национальной платежной системы Банка России Денис Барышков, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день эмиссия — около 109 миллионов карт, доля рынка по объему платежей — более 25%, по эмиссии — более 32%», — отметил Барышков во время выступления на VIII Национальном платежном форуме.

По его словам, в 2021 году были продолжены мероприятия по расширению географии и сети приема платежной системы «Мир». Сейчас платежную систему принимают 14 зарубежных стран, включая членов ЕАЭС.

Национальная платежная система «Мир» с 26 октября предоставит банкам-эмитентам возможность подключить карты к платежной системе Google Pay. Интеграцию намерены поддержать такие кредитные организации, как ВТБ, МКБ, ПСБ, ДОМ.РФ, «Ренессанс кредит», «Хоум кредит» и Почта Банк.