Россия заняла 14-е место в мировом рейтинге изменения цен на жилье

Россия в третьем квартале 2021 года заняла 14-е место в мировом рейтинге изменения цен на жилье, следует из обзора международной консалтинговой компании Knight Frank (есть у «Газеты.Ru»).

В третьем квартале 2021 года рост цен на жилье в России составил 14,6%. В прошлом квартале страна находилась на десятой строчке (+14,4%), а год назад – на восьмой (+9,2%).

«Вместе с ускорившейся в 2021 году инфляцией рынок жилой недвижимости России продемонстрировал рост цен в годовой динамике. Однако в будущем ситуация может измениться за счет повышения ключевой ставки и удорожания ипотеки», — считает управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков.

По его словам, такая ситуация будет актуальная для больших городов, где вводятся большие объемы жилья. Именно тут будут замедляться темпы роста цен вместе со спросом. А в тех регионах и городах, где объемы строительства минимальны, рост цен может продолжиться.

По оценке специалистов, в начале будущего года рынок вторичного жилья вернется к околонулевой динамике средних показателей. Росту цен способствовал предновогодний ажиотаж. Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших российских городах составила 104,9 тыс. рублей за квадратный метр (увеличение на 2,4% относительно предыдущего месяца).