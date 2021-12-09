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Россию предложили отключить от SWIFT на несколько дней

Ян Бжезинский: Россию нужно отключить от SWIFT в качестве «предупредительного удара»

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Ян Бжезинский, сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского предложил североатлантическому сообществу нанести «предупредительный удар» по России в виде отключения от SWIFT. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Open Ukraine. Ян Бжезинский занимал в прошлом должность заместителя помощника министра обороны США (в 2001 — 2005).

По его мнению, в данное время стоит предпринять определенные экономические меры в отношении России.

«Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — заявил представитель США.

Бжезинский считает, что для сдерживания Москвы нужен комплексный подход.

Ранее в российском посольстве в США прокомментировали слова американского сенатора Роджера Уикера о возможности применения ядерного оружия против России в случае эскалации конфликта с Украиной.

Сенатор рекомендовал президенту США Джо Байдену в случае обострения обстановки не исключать возможность превентивного применения ядерного оружия против России. В посольстве назвали такие заявления безответственными и посоветовали ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года, в котором подтверждена приверженность двух стран принципу о недопустимости ядерной войны.

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