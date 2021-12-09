Россиянам назвали три выгодных туристических направления на Новый год

Исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова рассказала, что у россиян в новогодние праздники получится выгодно слетать в Египет, Турцию или ОАЭ. Об этом сообщает URA.RU.

«В новогодние каникулы некоторые турецкие отели тоже принимают российских туристов. И Арабские Эмираты. Это заблуждение, что в Арабских Эмиратах отдыхать не очень дешево. Нет. Турагент тоже на любые денежные ресурсы подберет тур», — сказала Осипова.

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов назвал те же маршруты, добавив, что по сравнению с обычными ценами можно выгодно слетать на Мальдивы и Сейшелы — все зависит от возможностей».

Из-за динамичного ценообразования эксперты отказались назвать среднюю цену на туров в новогодние праздники.

«Мы даже не мониторим цены, потому что продажи идут хорошо. Поэтому очень трудно вычислить средний чек», — сказала Осипова.

Ранее россияне рассказали, как планируют отдыхать в декабре, а также где мечтают отдохнуть в Новый год.