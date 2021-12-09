На западе Украины массово бастуют шахтеры

Уже больше суток в Червонограде 38 горняков остаются под землей в знак протеста по невыплате заработной платы. Об этом глава независимого профсоюза горняков Украины, Михаил Волынец, сообщил на своей странице в Facebook

По его словам, часть шахтеров также отправились на центральную площадь Червонограда с целью провести митинг. Другая часть работников уехала в Сокаль и пикетирует здание «Львовугля».

«Из-за накопления задолженности по зарплате перед работниками ГП Львовуголь, горнорабочие первой смены 4-х шахт госпредприятия отказались спускаться в шахту. Шахтеры «Лесной» отправились перекрывать дороги на Львовщине», — написал Волынец.

Запад и северо-запад Украины — важные шахтерские регионы страны. Угольная промышленность представлена там предприятиями Львовско-Волынского бассейна.

Волынец отметил, что в связи с протестами шахтеров лидеры регионального объединения Независимого профсоюза горняков Червонограда обратились к центральным органам власти, народным депутатам с требованием немедленно «выплатить людям заработанные деньги».

Ранее стало известно, что на Украине долги по зарплатам выросли на 50%.