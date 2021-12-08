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«Наконец-то дома»: ІКЕА опубликовала рекламу с Меркель

Немецкая ІКЕА выпустила рекламу с Меркель, сидящей в кресле

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IKEA

Германское подразделение компании Ikea опубликовало рекламу с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель. Соответствующий пост был размещен в Facebook и других соцсетях IKEA Франкфурта.

На рекламном фото политик, одетая в красный пиджак, сидит в кресле и смотрит в окно. На рекламном постере также присутствует надпись: «Наконец-то дома».

В посте, опубликованном в Facebook, есть ироническая надпись: «Дайте мне, пожалуйста, бинокль для оперы, я хочу проверить, занят ли Олаф».

В среду, 8 декабря, член социал-демократической партии Германии Олаф Шольц был избран федеральным канцлером Германии. Его кандидатуру поддержали 395 членов бундестага.

67-летняя Меркель ушла с поста канцлера Германии под христианский гимн и вальс панк-иконы Нины Хаген. Она находилась на данном посту 16 лет (с 22 ноября 2005 года).

Новое правительство Германии сформируют три политические силы: социал-демократическая партия Германии (СДПГ), либералы из Свободной демократической партии (СвДП) и Партия «Союз-90»/«зеленые». В ФРГ их коалицию называют «Светофором» — по партийным цветам ее участников.

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