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Аэрофлот получил премию «Время инноваций 2021»

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Аэрофлот стал лауреатом премии «Время инноваций – 2021» в номинации Инновация года за проект «Система контроля операционных ограничений» в категории IT и цифровые технологии, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Система автоматизирует контроль операционных ограничений при расстановке воздушных судов для выполнения рейсов. Для этого она суммирует всю поступающую информацию и автоматизирует принятие решений. «Система контроля операционных ограничений» — собственная разработка Аэрофлота, которая не имеет аналогов в мире. Авиакомпания уже подала заявки на получение патентов на изобретение.

Ежегодная Всероссийская премия «Время инноваций» вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. В этом году итоговое мероприятие по представлению проектов и награждению лауреатов проходило 6-7 декабря в Дубае в рамках деловой программы павильона России на Всемирной выставке «Экспо-2020». Всего на конкурсный отбор премии от различных российских компаний было заявлено более 50 инновационных и цифровых решений.

Аэрофлот неоднократно становился обладателем премии «Время инноваций» за прорывные достижения в различных областях авиационной деятельности. В минувшем году собственный проект Аэрофлота «Монитор руководителя» стал победителем сразу в двух номинациях: как «Организационно-управленческая инновация года» в категории «IT и цифровые технологии» и Digital Leaders — проект года в категории «IT-инфраструктура».

В 2019 году «Организационно-управленческой инновацией года» стала «Витрина данных ПАО «Аэрофлот» для целей налогового мониторинга» (в категории «IT и цифровые технологии»). В 2018 самые высокие оценки получили: «Проект года» — «Аэрофлот. Собака Сулимова» (в категории «Биотехнологии и генная инженерия») и «Программа года» — «Цифровой Аэрофлот» (в категории «Транспорт и машиностроение»). В 2017 году престижной наградой отмечена комплексная программа Аэрофлота, которая позволила ему первому среди российских авиакомпаний получить высокий рейтинг «четыре звезды» от британского консалтингового агентства Skytrax — ведущего в мире оценщика качества сервиса на воздушном транспорте.

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