Потанин оспорит подсудность иска своей бывшей жены в британском суде

Российский бизнесмен Владимир Потанин заявил, что собирается оспорить в Верховном суде Великобритании решение нижестоящей инстанции о том, что иск его бывшей супруги Натальи Потаниной в рамках бракоразводного процесса признан подсудным, сообщает ТАСС со ссылкой на судью Высокого суда Лондона Николаса Фрэнсиса.

В своем иске, Наталья Потанина требует четверть состояния своего бывшего супруга, которое, по оценкам Forbes, составляет $27 млрд.

Высокий суд Лондона отказался признаваться иск Потаниной подсудным из-за того, что иск о разделе имущества бывших супругов был рассмотрен в России. Апелляционный вердикт на решение Высокого суда Лондона вынес нижестоящий суда Англии и Уэльса.

В 2017 году экс-супруга Потанина обжаловала снижение судом требований к бизнесмену.

Пресненский районный суд снизил сумму исковых требований к бизнесмену с 849,2 млрд до 166 млрд руб.