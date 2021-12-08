В России к Новому году подорожает алкоголь

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников заявил в разговоре с информационным агентством «Прайм», что в России к Новому году поднимутся цены на спиртное.

По его словам, это будет связано с увеличением на 4-5% алкогольного акциза в начале 2022 года, которое производители попытаются компенсировать во время новогодних каникул.

Черников отметил, что некоторые производители заявили о повышении стоимости на 15%, сославшись на подорожание пшеницы. По его словам себестоимость бутылки водки, реализуемой по минимальной цене в 230 рублей, равняется 36 рублям.

«Если сейчас цена за тонну пшеницы внезапно еще раз удвоится, то себестоимость собственно бутылки вырастет примерно на 9 рублей. Но не на 30-40 [рублей], которые заявляются», — объяснил эксперт

Ранее специалисты сервиса по поиску работы Superjob выяснили, что россиян больше всего раздражает подорожание продуктов питания, бензина и услуг ЖКХ.