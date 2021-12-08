Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Пятимесячный сын экс-супруга Мэрайи Кэри скончался от рака мозга 03:50
Штамм коронавируса «омикрон» обнаружили в 57 странах 03:38
Мостовой объяснил, почему «Зенит» не обыграет «Челси» в матче... 03:35
Карлсен: Непомнящий был слишком оптимистичен 03:22
Тело еще одного шахтера подняли из «Листвяжной» 03:15
МВД хочет получить полномочия по проверке патронов у населения 03:13
Минцифры предложило разрешить сдачу биометрии через приложение без посещения МФЦ 03:11
Донецк и Луганск будут добиваться от Киева подписания «содержательного... 03:08
Bloomberg: вакцина Phizer частично защищает от «омикрон»-штамма 03:04
Кирьяков рассказал, что надо сделать Витории, чтобы остаться на посту тренера... 02:54

В России к Новому году подорожает алкоголь

Экономист Черников предупредил россиян об удорожании алкогольных напитков

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников заявил в разговоре с информационным агентством «Прайм», что в России к Новому году поднимутся цены на спиртное.

По его словам, это будет связано с увеличением на 4-5% алкогольного акциза в начале 2022 года, которое производители попытаются компенсировать во время новогодних каникул.

Черников отметил, что некоторые производители заявили о повышении стоимости на 15%, сославшись на подорожание пшеницы. По его словам себестоимость бутылки водки, реализуемой по минимальной цене в 230 рублей, равняется 36 рублям.

«Если сейчас цена за тонну пшеницы внезапно еще раз удвоится, то себестоимость собственно бутылки вырастет примерно на 9 рублей. Но не на 30-40 [рублей], которые заявляются», — объяснил эксперт

Ранее специалисты сервиса по поиску работы Superjob выяснили, что россиян больше всего раздражает подорожание продуктов питания, бензина и услуг ЖКХ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть