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Высокие цены на продукты и бензин стали самыми раздражительными для россиян

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Повышение цен на продукты питания, бензин и услуги ЖКХ больше всего раздражает россиян. Об этом говорится в опросе сервиса по поиску работы Superjob.

Больше всего россиян раздражает повышение цен на продукты, об это заявили 50% респондентов. На втором месте по уровню раздражения оказался рост цен на бензин (17% опрошенных). Замыкает тройку раздражителей – постоянное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг.

5% россиян считают неприятным факт подорожание проезда, 4% негодуют из-за цен на лекарства. Повышение цены на товары для дома раздражает 3% респондентов. Всего 2% отметили повышение стоимости квадратного метра жилья, подорожание стройматериалов, одежды и обуви. При этом четверть россиян отметили, что раздражены повышением цен вообще на все.

Всего 4% опрошенных спокойно относятся к тому, что цены на товары и услуги повышаются. Чаще всего недовольство постоянным повышением цен на бензин и жилье выражали мужчины, нежели женщины. А вот женщины чаще возмущались стоимостью продуктов, транспортных услуг, лекарств и товаров для дома.

Производители и ритейл прогнозируют увеличение стоимости ряда товаров на 3-7% в преддверии Нового года. Ожидается, что подорожают мясо, яйца, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, икра, рыба, алкоголь, сладости, а также парфюмерия и косметика, ювелирные изделия, елочные игрушки и сами елки. То есть продукты, которые пользуются особенным спросом в праздничные дни.

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