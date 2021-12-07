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Алкопроизводители назвали идею запрета спиртного на Новый год «подарком» нелегальным торговцам

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Президент союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с «Газетой.Ru» оценил идею парламентария Султана Хамзаева ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. Он отметил, что запрет продажи легальных напитков приведет к росту отравлений метанолом.

«У нас с вами в последнее время 160 человек отравилось метанолом. Если мы запретим продавать легальные напитки, то параллельно существующая система нелегального оборота получит прекрасный подарок. Граждане все то же самое время совершенно спокойно заказывают через интернет, либо в ближайшем магазине нелицензированном, в котором все это спокойно продается, и заодно получат усиленную дозу метанола, очередная сотня-другая отравится напрямую, прям только что выпив. Вот поэтому эта инициатива Султана Хамзаева абсолютно контрпродуктивна», — сказал он.

Ранее член комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что во время новогодних праздников нужно вводить ограничения на продажу алкоголя, а чтобы граждане не «спивались», все культурно-массовые мероприятия в это время должны быть бесплатными – так людям будет чем себя занять.

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