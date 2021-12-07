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В Тель-Авиве арестовали дома экс-владельца Черкизовского рынка

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Zak Hussein/PA Wire/Reuters

В Тель-Авиве арестованы дома бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в счет долгов перед БМ-банком. Об этом пишет «Коммерсант».

У семьи Исмаилова, которого власти Черногории отказались выдать России, в Израиле арестовали сразу два дома, которые оцениваются в $3 млн. Этими активами БМ-банк (входит в ВТБ) хочет погасить часть догов Исмаилова.

После того, как представители банка обратились в суд Тель-Авива, где просили наложить арест на имущество бизнесмена, выяснилось, что это может занять более полугода. За то время, пока документы перемещались между Израилем и Черногорией, недвижимость предпринимателя была быстро переписана на его сына Алекпера Исмаилова.

Сам же Исмаилов-младший решением арбитражного суда Москвы вместе с другими лицами привлечен к субсидиарной ответственности по долгам перед БМ-банком, с них уже взыскано более 26,5 млрд рублей.
Узнав о переходе прав собственности на дома к сыну и возможной перепродажи активов, банк добился их ареста.

Тельман Исмаилов находится в международном розыске с 2018 года. Следственный комитет заочно обвиняет его в организации убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, а также похищения певца Авраама Руссо, на которого потом было совершено покушение.

Управление МВД по Московской области в середине ноября возбудило уголовное дело о преднамеренном банкротстве на сумму более $180 млн в отношении бизнесмена Тельмана Исмаилова.

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