Товарооборот России и Китая вырос на 33,6%

Товарооборот между Россией и Китаем увеличился в 2021 году на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оказался на отметке $130,428 млрд, передает РИА «Новости», ссылаясь на Главное таможенное управление КНР.

Экспорт из Китая в РФ вырос на 31,3% в годовом выражении и достиг $59,44 млрд, из России в КНР — на 35,5% до $70,98 млрд.

В ноябре товарооборот между странами составил $14,744 млрд. В РФ из Китая было ввезено товаров на сумму $6,54 млрд, КНР из России – на $8,2 млрд.

В 2020 году товарооборот между двумя государствами уменьшился в годовом выражении на 2,9%.

Ранее профессор экономического факультета Российского университета дружбы народов Людмила Шкваря рассказала «Газете.Ru», кто выиграет в экономическом противостоянии США и Китая.