Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Принц Гарри предложил людям увольняться, чтобы стать счастливее 09:38
Посольство КНР в Вашингтоне о бойкоте ОИ-2022: политиков США и так не приглашали 09:32
Сотрудник СК предстанет перед судом за взятку в 2,3 млн рублей 09:24
Тела еще 13 погибших обнаружили в шахте «Листвяжная» 09:21
Япония хочет потратить на американские военные базы почти $2 млрд, но США... 09:18
В Хабаровском крае школьника, из-за которого погиб одноклассник, отправили... 09:10
Украина попросила у США предназначавшееся Афганистану вооружение 09:00
«Ни жарко, ни холодно, Байдена там никто не ждет»: в Госдуме —... 08:54
Названа опасность быстрой потери веса 08:51
В Кремле планируют принять отставку главы Оренбургской области 08:50

Товарооборот России и Китая вырос на 33,6%

Товарооборот между Россией и Китаем увеличился до $130,4 млрд

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Petar Kujundzic/Reuters

Товарооборот между Россией и Китаем увеличился в 2021 году на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оказался на отметке $130,428 млрд, передает РИА «Новости», ссылаясь на Главное таможенное управление КНР.

Экспорт из Китая в РФ вырос на 31,3% в годовом выражении и достиг $59,44 млрд, из России в КНР — на 35,5% до $70,98 млрд.

В ноябре товарооборот между странами составил $14,744 млрд. В РФ из Китая было ввезено товаров на сумму $6,54 млрд, КНР из России – на $8,2 млрд.

В 2020 году товарооборот между двумя государствами уменьшился в годовом выражении на 2,9%.

Ранее профессор экономического факультета Российского университета дружбы народов Людмила Шкваря рассказала «Газете.Ru», кто выиграет в экономическом противостоянии США и Китая.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть