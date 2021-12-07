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В России заметно снизилось число аптек

В России за лето закрылись почти 2 тысячи аптек

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РИА «Новости»

В России в течение лета перестали работать практически 2 тысячи аптек, пишут «Ведомости», ссылаясь на исследование аналитической компании DSM Group.

По данным организации, в стране стало на 3% меньше аптек, чем было в начале лета. С июня по сентябрь текущего года в стране наиболее часто закрывались объекты малого и среднего бизнеса: 44% прекративших работу точек относятся к одиночными аптеками. Около 27% закрывшихся аптек являлись региональными, то есть у них было 15 объектов как минимум в пяти населенных пунктах. Еще 15% аптек были малыми локальными, а 12% — федеральными.

При этом межрегиональные сети увеличили свое присутствие: их количество увеличилось на 6% до 8668 точек на сентябрь. С учетом этого прироста число аптек в РФ за лето снизилось на 1,5 тысячи точек. Всего в сентябре в государстве насчитывалось 64 353 аптеки, говорится в отчете DSM Group.

Аналитики связали закрытие аптек с уменьшением спроса на лекарства из-за ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, с выходом на рынок интернет-аптек, с отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД), а также маркировкой препаратов. Как пояснил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, из-за использования масок, соблюдения социальной дистанции, перехода на удаленную работу граждане почти не болели ОРВИ и не страдали от обострений хронических заболеваний, а значит, не приобретали лекарства. С таким утверждением согласился генеральный директор «Биннофарм групп» Рустем Муратов. По его словам, из-за «пандемических качелей» постоянно наблюдается изменение спроса.

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