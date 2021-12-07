В России резко упали цены на свинину

Цены на свинину в России резко снизились в связи с ростом производства этого вида мяса и падением спроса. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные мониторинга Национального союза свиноводов (НСС).

Сообщается, что стоимость килограмма живой свиньи упала до 96,8 рублей, половины туши — до 146,46 рублей. Эти показатели ниже уровня 2020 года. В 2022 году ожидается дальнейшее снижение стоимости данной продукции.

Как рассказал изданию гендиректор НСС Юрий Ковалев, что после окончания сезона шашлыков спрос на свинину сократился, а в четвертом квартале увеличение предложения стало оказывать давление на рынок. По данным Минсельхоза, производство свинины увеличилось на 0,9% в январе-октябре, до 3,99 млн тонн год к году.

В крупнейшем российском производителе свинины, агропромышленном холдинге «Мираторг» также подтвердили тенденцию к снижению цен. Как отметили представитель холдинга, предложение на российском рынке заметно превышает спрос, из-за чего стоимость отрубов в ближайшие четыре месяца может уменьшится еще на 15–20%. По данным компании, в настоящее время окорок в оптовом звене стоит 225 руб. за 1 кг, лопатка — 215 руб. за 1 кг.

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