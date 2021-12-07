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На Украине рассказали об ударе по экономике страны

Экс-министр Украины Суслов: новые договоренности Киева с МВФ нанесут удар по экономике страны

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Global Look Press

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что новые договоренности с МВФ нанесут удар по экономике страны и похоронят все надежды президента Владимира Зеленского переизбраться на второй срок. Об этом он рассказал в эфире телеканала UkrLive.

«Важнейший пункт, который содержится в меморандуме с МВФ, состоит в том, что, начиная с мая 2022 года, главная и единственная газодобывающая компания на Украине «Укргаздобыча», которая поставляет 14-15 миллиардов кубометров газа в год, будет продавать от 40 до 50 процентов газа исключительно на бирже с равным доступом для всех покупателей. А с 2024 года таким образом продавать будут 100 процентов добытого газа», — заявил Суслов.

По его словам, требование МВФ ставит под удар развитие экономики Украины и жизнь граждан страны, а Киев будет вынужден приобретать топливо по еще более высоким ценам, чем в текущий момент.

Ранее уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца сообщил, что Киев попросил у Евросоюза дополнительную финансовую помощь.

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