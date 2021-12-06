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Банк России приостановил переводы по рублевым кошелькам WebMoney

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Максим Блинов/РИА «Новости»

По требованию Банка России международная система денежных переводов WebMoney приостанавливает переводы денежных средств и пополнение кошельков на полгода. Об этом сообщается на сайте системы.

Ограничение начнет действовать с 7 декабря. Регулятор 6 декабря выдал предписания Консервативному коммерческому банку, расчетному банку WebMoney.

В компании отметили, что с 23:59 6 декабря 2021 года доступными для владельцев рублевых кошельков останутся только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, возможность оплаты штрафов и налогов, вывод рублей на собственные банковские счета. Вывод средств на банковские карты будет осуществляться только через СБП, говорится в сообщении.

В компании принесли извинения участникам системы и подчеркнули, что работают в строгом соответствии с российским законодательством и требованиями регулятора.

Ранее был подписан закон, позволяющий переводить деньги физлицам через анонимные кошельки.

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