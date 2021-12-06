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Фонд Sistema SmartTech инвестировал в low-code платформу программирования Directual

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Венчурный фонд АФК «Система» Sistema SmartTech инвестировал в компанию «Дирекчуал» (Directual), разрабатывающую одноименную платформу low-code программирования. Платформа ускоряет процесс разработки типовых программных приложений, высвобождая время высококвалифицированных программистов и позволяя ускорить вывод на рынок новых программных продуктов.

Как сообщила пресс-служба АФК «Система», привлеченные средства будут направлены на развитие платформы и выход на новые рынки.

«Low-code программирование – один из самых динамично развивающихся сегментов рынка информационных технологий, с ежегодными темпами роста около 30%. Мы ожидаем, что этот сегмент продолжит расти на фоне тренда на цифровизацию экономики во всем мире и нарастающего в этой связи дефицита кадров в IT сфере – в 2020 году общемировая нехватка специалистов этого профиля оценивалась в 40 млн человек, а к 2030 году она прогнозируется на уровне 85 млн человек. Мы рады инвестировать в Directual, который обладает потенциалом стать одним из лидеров мирового рынка low-codeпрограммирования за счет универсальности платформы и возможности интеграций со всеми ключевыми сторонними решениями», — сказала управляющий партнер фонда Sistema SmartTech Ксения Шойгу.

Directual – это облачная low-code платформа для разработки приложений, сайтов и автоматизированных систем для бизнеса, позволяющая строить как бэкенд (база данных, ролевая модель и бизнес-логика), так и фронтенд(пользовательский интерфейс) решения. Directual является российским лидером на рынке решений, которые упрощают разработку IT-систем за счет т.н. «зерокодинга» (англ. «No-code» - способ создавать работающие IT-продукты без использования кода, за счет визуального интерфейса программирования и готовых платформенных решений).Возможностями Directual уже пользуются такие крупные компании, как «ПИК», Schlumbergerи UFG Wealth Management.

«Современный мир стремительно меняется и компаниям, чтобы оставаться на плаву, нужно очень быстро реагировать на эти изменения. В этих условиях low-codeпрограммирование становится все более популярным инструментом, так как позволяет в короткие сроки адаптировать IT системы под меняющиеся потребности бизнеса. Мы верим в перспективы low-code платформы Directual, которая дает возможность пользователям быстрее, дешевле и без глубоких навыков программирования собирать готовый продукт любой сложности», — сказал председатель инвестиционного комитета фонда SistemaSmartTech Артем Сиразутдинов.

Стоит отметить, что ранее в 2021 году фонд инвестировал в профориентационную платформу «Профилум», а также сервисы курьерской доставки Checkbox, подписки на авто The Mashina и аренды самокатов Urent.

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