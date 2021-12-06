Европа израсходовала почти четверть годовых запасов газа

Европейские страны уже потратили почти четверть от годовых объемов газа, закаченных в подземные хранилища в 2021 году, говорится в официальном телеграм-канале компании «Газпром».

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 4 декабря из подземных газовых хранилищ Европы отобрано уже около четверти (23,4%) от объема газа, закачанного в этом году», — отмечается в сообщении.

В ноябре 2021 года отбор газа из подземных хранилищ в Европе достиг максимального уровня за историю наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe (c 2011 года). Отбор за ноябрь составил почти 12 млрд куб. м, год назад было отобрано 8,85 млрд кубометров газа.

Текущий уровень запасов газа в ПХГ Европы — 69,94% по итогам газовых суток 27 ноября. Это на 16 п.п. ниже среднего уровня за последние пять лет. Разрыв растет каждый день. В Европе ноябрьские температуры были на 2°С ниже, чем годом ранее. Также этот ноябрь стал самым холодным за последнюю пятилетку.

С 22 ноября на отбор работают все связанные с «Газпромом» объекты хранения в Западной Европе: в ФРГ, Нидерландах и Австрии.