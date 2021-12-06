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Москва решила вывозить свой мусор в регионы

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Dinuka Liyanawatte/Reuters

Мусор из Москвы будут отправлять в российские регионы, однако, согласно проекту новой территориальной схемы обращения с отходами, неизвестно в какие именно. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Департамент ЖКХ Москвы опубликовал для общественного обсуждения проект новой территориальной схемы обращения с отходами в городе. Из 6,8 млн тонн отходов в год 5,4 млн тонн будут отправлять в другие регионы для сортировки, переработки, сжигания или размещения на свалках.

В документе говорится о том, что к объектам, куда будет свозиться мусор, относятся лишь те полигоны или предприятия, с которыми два региона договорились в рамках соглашения.

Однако эксперты считают, что отсутствие информации с конкретным местом вывоза мусора делается лишь для того, чтобы заранее не вызывать недовольства у местных жителей. Так, с самыми громкими «мусорными» протестами столкнулись власти Архангельской области в 2018 году. Они планировали в течение 20 лет принимать по 500 тыс. тонн московского мусора ежегодно. Размещать их должны были на полигоне возле станции Шиес.

Также эксперты считают, что согласно правительственному постановлению №1130, которое устанавливает правила к содержанию территориальных схем, в документах должно быть «графическое отображение» движения отходов — «от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов».

Ассоциация операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна» обратилась в ФАС в связи с проектом постановления властей, связанным с изменениями в «Основах ценообразования вывоза и сортировки отходов». В ассоциации уверены, что новые правила могут привести к увеличению затрат при вывозе ТКО.

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