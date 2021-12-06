Экономист оценил идею ЦБ возвращать деньги жертвам мошенников

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал инициативу Центрального банка (ЦБ) по возврату денег жертвам мошенников.

По его словам, злоумышленники часто прикрываются «благовидными юридическими основаниями», поэтому суд иногда затрудняется определить их как мошенников.

«Когда люди попадают в эти мошеннические схемы, зачастую это обставляется как добровольные действия гражданина. Как на них воздействовали, где была мотивация — неважно, это юридически практически неуловимый вариант. Получается, что человек добровольно согласился на участие в этой схеме, а значит, никаких юридических оснований быть не может», — объяснил Беляев «Ленте.ру».

Второй важный вопрос — откуда регулятор будет брать деньги для компенсации украденных средств. Эксперт отметил, что даже если поймать мошенника, часто оказывается, что у него нулевой баланс и уже нет похищенных денег.

«Создавать какой-то дополнительный фонд как фонд гарантирования вкладов? Но за это банки сначала платят, формируют этот фонд по линии агентства по страхованию вкладов (АСВ), и из него уже как из резервуара черпается. Здесь откуда эти средства? Из бюджета, из средств АСВ, еще откуда-то?» — сказал Беляев.

Аналитик считает, что для предотвращения мошеннических операций Центробанк должен тесно взаимодействовать с правоохранителями, усилить свои надзорные функции, а также заниматься образованием населения в области финансовой грамотности совместно с Минфином и общественными организациями.

Ранее в СМИ появилась информация, что Банк России предложил увеличить сумму возврата средств, похищенных у граждан через банки. На данный момент она составляет менее 8% от украденного.