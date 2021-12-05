В ЕС рассказали, в каком случае Германия свернет «Северный поток — 2»

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В Европарламенте призвали свернуть «Северный поток — 2» в случае войны между Россией и Украиной

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AP

Глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер призвал свернуть проект «Северный поток — 2» в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной. С таким заявлением он выступил в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

По мнению Вебера, угроза для Украины со стороны России «реальна» и «не исключена эскалация конфликта на востоке Украины». Он подчеркнул, что ситуация вызывает «очень большую обеспокоенность» и что это станет испытанием для НАТО и западного сообщества. При этом евродепутат поддержал курс альянса, указав, что «российские действия против Украины будут дорого стоить».

По его мнению, если Россия применит оружие у границы Украины, то в таком случае газопроводу «Северный поток — 2» придет «конец», его «ввод в эксплуатацию исключен».

Ранее в посольстве России в США прокомментировали сведения о «готовящемся» вторжении на Украину. Там подчеркнули, что развертывание российских войск на национальной территории является суверенным правом России и «это никого не касается».

До этого газета The Washington Post опубликовала карту, на которой отмечено наступление российской армии на Украину, в результате которого Москва якобы планирует завоевать две трети украинской территории.

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