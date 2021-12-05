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Названо условие, при котором картофель станет дороже апельсинов

Экономист Рамазанов: картофель не будет стоить дороже апельсинов

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Ибрагим Рамазанов оценил вероятность подорожания картофеля в ближайшее время, сообщает «Прайм».

По его словам, мнение ряда экспертов, что картофель вскоре может стоить как апельсины, не обосновано. Такой сценарий окажется реальным, только если Россия почти полностью перейдет на импорт корнеплода.

Рамазанов отметил, что цены отечественного картофеля в 2-3 раза ниже стоимости апельсинов и других цитрусовых. При этом некоторое сорта импортного корнеплода стоят почти в 2,5 раза дороже апельсинов.

«По данным Росстата в среднем обеспеченность ресурсами внутреннего потребления картофеля составляет около 95%, хотя в 2021-м этот показатель снизился. Это достаточно обнадеживающий аргумент, что цены на картофель в России не поднимутся до уровня цен на апельсины», — добавил экономист.

Ранее сообщалось, что в России подорожает картофель из-за меньшей урожайности, чем в прошлом году, а иностранная продукция вырастет в цене из-за нарушений многих международных каналов поставок на фоне пандемии.

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