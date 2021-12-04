Минтруд: решения по корректировке соглашения в угольной промышленности будут в декабре

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков считает, что решения по корректировке отраслевого соглашения в угольной промышленности с учетом мнения профсоюзов и работодателей будут найдены уже в декабре этого года. Об этом сообщает РИА «Новости».

В субботу, 4 декабря, глава Минтруда провел встречу с председателем Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иваном Мохначуком. В ходе переговоров были затронуты изменения, которые планируется внести в трудовое и административное законодательство России относительно усиления ответственности и общественного контроля.

Котяков отметил, что отраслевое соглашение нуждается в корректировке, поскольку нормы Трудового кодекса России определяют государственные гарантии, однако существует специфика отрасли, которой требуются правки с точки зрения распределения условно постоянной и переменной частей заработной платы. Министр отметил, что все решения по данному вопросу планируется обсудить 6 декабря с представителями промышленности.

«Я уверен, что мы найдем компромиссные, правильные решения, которые в течение декабря будем инициировать к внесению и принятию соответствующих решений», — сказал Котяков журналистам.

Ранее сообщалось, что в России думают над ужесточением ответственности владельцев угольных предприятий.