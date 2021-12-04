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Россиян предупредили о возможном «пивном коллапсе»

В России могут начаться сбои поставок пива в бары

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Обязательная маркировка пива, которая будет введена в России в сентябре 2022 года, может стать причиной коллапса на пивоваренном рынке. Согласно прогнозам специалистов, это нововведение может привести к дефициту данного напитка, его подорожанию и сбоям поставок в бары, пишет РБК.

Как заявил изданию представитель Ассоциации производителей пива (АПП) (объединяет AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken), сроки введения маркировки пива, которые обозначил Минпромторг РФ, являются нереалистичными.

«Уже с 1 сентября могут начаться сбои в поставках разливного пива в точки общепита, а в конце года эта ситуация может распространиться и на другие сегменты», — сказал он.

В АПП отметили, что вопрос сосуществования двух систем — Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и маркировки пока еще не решен, поскольку регуляторы не раз указывали, что рынок будет работать лишь с одной из них. Помимо этого, за ближайшие девять месяцев поставщики специализированного оборудования для внедрения маркировки не получится удовлетворить потребности российского рынка. Также понадобится время на установку и тестирование этих технологий.

«Особенно стоит учесть фактор, что для маркировки отдельных видов упаковки, например алюминиевых банок, пока нет подходящих технических решений», — сообщили в АПП.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев высказал мнение, что сроки введения маркировки должны быть сдвинуты на несколько лет. Он считает, что необходимо учитывать текущие условия рынка: ограничения из-за COVID-19, перебои с поставками IT-решений и глобальные проблемы с логистикой. По словам представителя компании, внедрение маркировки в следующем году остановит производства и приведет к потерям рабочих мест. Кроме того, это напрямую отразится на потребителях, «которых ждет дефицит и отсутствие любимой продукции на полках», добавил он.

Ранее стало известно, что Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке (не для продажи конечным потребителям) с 1 сентября 2022 года, а для напитков в других видах упаковки — с 1 декабря будущего года.

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