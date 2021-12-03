Эксперты Сбера обсудили способы повышения эффективности процессов взыскания

В Москве состоялся X ежегодный семинар «Защита интересов банка в процедурах банкротства», организованный Сбером. В мероприятии приняли участие известные юристы, преподаватели юридических вузов и эксперты в области взыскания: профессор НИУ ВШЭ, главный редактор журнала «Цивилистика» Андрей Егоров, директор Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Кирилл Ноготков, партнер юридической компании «Пепеляев Групп» Роман Бевзенко, председатель Банкротного клуба Олег Зайцев и другие.

Участников семинара поприветствовал вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев.

Эксперты обсудили практические вопросы процесса взыскания: как добиться продажи роскошного жилья должника и эффективно взыскивать убытки, как снизить потери от взыскания налогов за счет продажи заложенных активов и правильно привлекать бенефициаров к субсидиарной ответственности.

По данным Сбера, за первое полугодие 2021 года объем требований в процедурах банкротства составил 2 трлн руб. или 2% от ВВП, при этом кредиторам было возвращено всего 65 млрд руб.

Участники предложили ряд инициатив, таких как законодательное закрепление возможности проведения в судах онлайн-заседаний и перечень оснований для отказа от этого формата, а также способ договора о простом способе идентификации участников онлайн-заседаний.

Также эксперты поддержали идею законопроекта об электронном исполнительном производстве. Они считают целесообразным принятие закона об электронных торгах в исполнительном производстве, предусмотрев такой же механизм, который заложен в основном законопроекте о банкротстве.

Кроме того, эксперты считают, что необходимо расширять обмен информацией через электронный документооборот (ЭДО).