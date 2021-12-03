VK возглавит Владимир Кириенко

Новым генеральным директором VK станет первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко, сообщает РБК со ссылкой на близкий к компании источник.

Информацию изданию подтвердил знакомый с решением медиаменеджер.

Кириенко занимает пост вице-президента ПАО «Ростелеком» c 2016 года. В компании он был ответственным за сферу IT. Кроме того, он руководил новыми бизнес-направлениями и стартапами. Во время его нахождения на посту компания стала чаще занимать позиции в рейтингах лучших российских работодателей и смогла стать лидером на рынке телеком-операторов, о чем в том числе свидетельствует увеличение прибыли с 283 млрд руб. в 2016 году до 547 млрд руб. в 2020-м. Также Кириенко удалось запустить мультимедийную платформу Wink, относящуюся к топу-5 онлайн-кинотеатров России и опережающей похожие сервисы по числу пользователей.

Учитывая прошлый опыт работы Кириенко, можно предположить, что на новом посту он займется IT-направлением, электронной коммерцией и созданием экосистем.

На посту гендиректора VK 38-летний Кириенко сменил Бориса Добродеева, об отставке которого ранее объявила пресс-служба VK.

2 декабря стало известно, что холдинг USM предпринимателя Алишера Усманова, владевший 57,3% голосующих акций VK, продал долю в компании группе «СОГАЗ». Как заявил сам Усманов, участие в VK во многом определило развитие холдинга и стало важной частью его истории При этом предприниматель подчеркнул, что еще три года назад он и его партнеры передали право голосовать своими акциями руководству VK.

По словам Усманова, в настоящее момент VK Group находится «на пике» по показателям, касающихся финансовых метрик и количества аудитории.

В свою очередь генеральный директор USM Иван Стрешинский пояснил, что USM выходит из капитала компании, так как холдинг намерен сконцентрировать свои усилия на других сферах деятельности.