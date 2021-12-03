В России подорожали мандарины

Эксперты заявили о подорожании мандаринов перед традиционным сезоном высокого спроса, сообщает РИА «Новости».

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков напомнил, что мандарины продаются в магазинах круглый год, однако максимальный спрос на эту продукцию приходится на ноябрь-декабрь.

В на сегодняшний день цены в опте на мандарины составляют от 80 рублей за килограмм до 138 рублей, их средний уровень — 110 рублей за килограмм. При этом годом ранее средняя цена была 90 рублей, заявили в ассоциации.

Востриков считает, что рост цена произошел в первую очередь из-за сокращения поставок из Турции, а также из-за подорожания логистики и поставок.

По данным компании «Эваотор», в ноябре средняя цена за килограмм мандаринов в несетевой рознице составила 164 рубля. По сравнению с прошлым годом она выросла на 25%.

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