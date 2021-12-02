В Совфеде предложили ввести акциз на жидкость для электронных сигарет

В Совфеде подготовили изменения в Налоговый кодекс РФ, которыми предлагается ввести дополнительный акциз на жидкость для одноразовых электронных сигарет. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на текст законопроекта, разработанного главой экономического комитета Совфеда Андреем Кутеповым и замглавы этого комитета Алексеем Синицыным.

Согласно проекту, акцизом будут облагаться одноразовые электронные сигареты, причем в отношении них будет предусмотрена комбинированная ставка, так как электронная сигарета и жидкость для нее – это два подакцизных товара. Однако сейчас налог взимается однократно по ставке, установленной для вейпов.

Если законопроект будет принят, то объем дополнительных доходов в федеральный бюджет составит более 1 млрд рублей в год, причем только от акциза на жидкость для электронных сигарет одноразового использования.

Счетная палата проверила эффективность сбора акцизов на табачную продукцию и обнаружила недостачу на сотни миллиардов рублей. Собрать акцизы не получилось из-за того, что почти половина табачной продукции до сих пор продается нелегально.