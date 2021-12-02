Евразийский банк развития решил вложиться в строительство российской трассы «Меридиан»

Евразийский банк развития (ЕАБР) подписал меморандум о софинансировании строительства трассы «Меридиан», которая будет проходить через всю Россию. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на сообщение пресс-службы ЕАБР.

«ЕАБР в рамках строительства международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» готов выступить в качестве кредитора и организатора финансирования автомобильной дороги «Меридиан», — говорится в сообщении.

В банке уточнили, что соответствующий документ был подписан 2 декабря в ходе Евразийского конгресса председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым и председателем совета директоров АО «Русская Холдинговая Компания» Александром Рязановым.

«Меридиан» должна стать первой частной трассой в России и соединить в итоге Гамбург и Шанхай. Ее общая протяженность составит 8,5 тыс. км, из которых 2 тыс. км — по российской территории. Согласно прогнозам, ежедневный трафик оценивается в 12 тыс. автомобилей. К 2035 году объем перевозимых ежегодно грузов может составить от 6,1 до 11,5 млн тонн.

Вице-премьер Марат Хуснуллин 12 января сообщил, что трасса «Меридиан» может быть построена частично за государственные деньги.