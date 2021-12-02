Верховный суд России предложил взыскивать налоговые долги граждан во внесудебном порядке

Верховный суд России предложил взыскивать налоговую задолженность граждан во внесудебном порядке, в настоящее время такая практика применяется при взыскании налоговых задолженностей с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, за 9 месяцев текущего года мировые судьи рассмотрели 2 млн дел о выдаче судебных приказов для взыскания налоговых задолженностей с граждан. При этом возражения должников поступили только в отношении 5% судебных приказов.

«Поэтому Верховным судом РФ подготовлен проект федерального закона о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями», — сказал он.

Так, должники смогут в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменное возражение, при поступлении которого взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что московские судебные приставы взыскали с должников рекордные 100 млрд рублей.