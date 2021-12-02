Рейтинг: жить в Москве дешевле, чем в Киеве

Согласно данным компании Economist Group, Киев второй раз обогнал Москву в рейтинге дорогих городов для жизни. Информацию разместил ресурс The Economist Intelligence Unit.

Украинская столица оказалась на 88-м месте, переместившись туда с 101-го. Российский город, в свою очередь, расположился на 96-м месте, поднявшись с 106-ой строчки.

В первую десятку вошли Тель-Авив, Париж, Сингапур, Цюрих, Гонконг, Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес, Осака.

В прошлогоднем рейтинге, составленном сайтом Numbeo, самыми дорогими городами мира стали Цюрих, Базель и Лозанна. Москва же заняла 251-е место.

Ранее стало известно, что Москва заняла первое место среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с COVID-19.