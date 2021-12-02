Одобрена продажа крупнейшей лесной компании на Дальнем Востоке

Продажа 75% крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group японской компании Iida Group Holdings была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Российскую комиссию возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

На одном из заседаний комиссии Мишустин в своем вступительном слове заявил, что будет рассмотрено 11 заявок, которые в сумме позволят привлечь в российскую экономику более 110 млрд руб. Глава правительства России назвал одним из крупнейших проектов модернизацию по лесопереработке на Дальнем Востоке крупной японской бизнес-структурой производственных мощностей. Итоги заседания не раскрывались, пишет издание.

Представитель одного из акционеров RFP Group — компании Invest AG, которая владеет долей в 27%, сообщил изданию, что сделка была одобрена на условиях, которые прорабатывались профильными министерствами с иностранным инвестором.

«Но детальный протокол мы еще не получили», — добавил собеседник РБК.

Ранее «Газета. Ru» писала, что победить хищнические рубки никак не удается. Потери оцениваются чуть ли не под триллион рублей. И все жалуются — кто на «черных лесорубов», кто на низкие цены, кто на невозможность аудита этого большого хозяйства, кто на нехватку инвестиций. Дошло до разговора о полном запрете экспорта кругляка, хотя есть более цивилизованные решения — от повышенных пошлин на вывоз до маркировки каждого спиленного бревна. Подробнее – в материале издания.