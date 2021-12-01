Сервис Aviasales назвал самые дорогие направления путешествий на Новый год

Перелет из Москвы на Шри-Ланку оказался самым дорогим среди популярных у россиян туристических направлений на Новый год. Минимальная стоимость билета от 65 тыс. рублей, сообщили «Газете.Ru» в Aviasales.

Самые дешевые билеты за границу сейчас можно приобрести в Турцию. Их стоимость начинается от 19 тыс. рублей. Затем идет Венгрия (от 22 тыс. рублей), ОАЭ (от 26 тыс. рублей) и Грузия (от 29 тыс. рублей).

Внутри России дешевле всего улететь из Москвы в Санкт-Петербург - цена билета начинается от 5 тыс. рублей. Вторую строчку занимает Калининград, где билеты из Москвы стоят от 8 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Сочи. Самый дешевый билет на новогодние праздники в этот город можно приобрести за 10 тыс. рублей.

Лидером по популярности среди зарубежных новогодних направлений отдыха у россиян в этом году стал Египет (от 41,5 тыс. рублей), сообщали несколько туроператоров. Причина — возобновление полноценного авиасообщения, которое было прекращено в 2015 году после авиакатастрофы над Синаем. В предыдущие годы лидером была Турция.