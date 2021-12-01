Сбер провел первую конференцию, посвященную созданию Национального ESG-альянса

В Москва-Сити завершилась первая конференция, посвященная созданию Национального ESG-Альянса. В мероприятии приняли участие лидирующие компании рынка. Участники конференции подписали соглашение о сотрудничестве в связи с созданием альянса.

Главной миссией альянса стало содействие переходу к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение природы, благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса в рамках существующих ограничений природных ресурсов, на основе заинтересованности, сотрудничества и партнерства всех вовлеченных сторон.

Как рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, в ходе обсуждения социальной деятельности предприятий, прозрачного и эффективного управления и сохранения окружающей среды, участники пришли к тому, что бизнесу, в первую очередь крупнейшему, надо объединить усилия, чтобы формировать эту повестку в стране

«Мы поняли, что должны работать над созданием нормативной базы, стандартов, правил проверки этих стандартов, формированием нового законодательства, стимулирующего всех участников рынка к ESG-конверсии, и лоббированием национальных интересов России и отечественного бизнеса на международной арене. Эти ключевые задачи мы и положили в основу учредительных документов ESG-Альянса. Альянс формируется на добровольной основе, и мы призываем представителей бизнеса присоединяться к нему. Наш опыт показывает, что подобные добровольные объединения по серьезным проблемам, встающим перед бизнесом, приносят очень хорошие результаты», — отметил он.

Греф также считает, что из этой инициативы может получиться очень полезное и эффективное решение для продвижения России в части ESG-повестки.

Во встрече приняли участие первые лица компаний: «Автобан», АФК «Система», «Газпром нефть», «ЕвроХим», «Колмар Груп», «Металлоинвест», ОХК «Уралхим», «Полюс», «Просвещение», РУСАЛ, «Р-Фарм», «СИБУР Холдинг», «Солар Системс», СУЭК, «Т Плюс», «ТЕХНОНИКОЛЬ», «Трансмашхолдинг», УК «Дело», «Уралкалий», «Фармстандарт», «Юнилевер Русь», En+ Group, Eurasian Resources Group, Mercury Retail Holding, PLC O1, Properties Vos'hod Development, X5 Group.

Национальный ESG-альянс задуман как постоянно действующая платформа для диалога и вовлечения всех заинтересованных сторон, обмена знаниями и опытом между различными секторами бизнеса, государством и обществом, разработки и продвижения новых норм и стандартов в области ESG.

Напомним, что предложение о создании альянса для объединения усилий компаний-лидеров в области ESG-перехода обсуждалось на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2021 года.