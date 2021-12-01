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Россия установила новый рекорд по экспорту продукции агропромышленного комплекса

Минсельхоз: экспорт агропромышленной продукции из России составил рекордные $31,2 млрд

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Россия установила рекорд по экспорту за рубеж продукции агропромышленного комплекса (АПК), к 28 ноября он составил $31,2 млрд, что превышает показатели за весь прошлый год ($30,5 млрд) и на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

Уточняется, что наибольшие темпы роста зарегистрированы в масложировой отрасли. Так, с начала 2021 года поставки за границу продукции из этой отрасли увеличились на 49% и составили $6,185 млрд.

Больше всего Россия экспортировала зерновую продукцию (рост на 10%, до $9,415 млрд). На втором месте оказались рыбы и морепродукты (на 29%, до $6,08 млрд), на третьем — мясной и молочной продукции (на 30%, до $1,328 млрд), на четвертом — продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (на 11%, до $4,145 млрд). Поставки иной агропромышленной продукции выросли на 11%, до $4,083 млрд.

Самым крупным покупателем продукции АПК из России остается Европейский союз (с долей 13,4%), далее следуют Турция (доля 12%), Китай (с долей 10,1%), Южная Корея (6,9%) и Казахстан (6%).

Крупнейшими покупателями российского зерна по-прежнему являются Турция и Египет (на $2,082 млрд и $1,351 млрд соответственно).

Ранее сообщалось, что на мировом рынке рекордно выросла стоимость российской пшеницы.

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