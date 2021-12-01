В США решили рассмотреть новые санкции против «Северного потока-2»

Американские конгрессмены от Демократической партии согласились рассмотреть пакет поправок в оборонный бюджет, которые предполагают введение санкций против компаний, участвующих в сертификации газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на свои источники.

Ранее республиканцы заблокировали дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета из-за отказа демократов обсуждать поправку о санкциях против трубопровода.

По данным издания, руководство обеих партий работают над достижением соглашения о принятии проекта оборонного бюджета. «Мы только что получили новое предложение от демократов. Мы отправили им предложение ранее сегодня, и поэтому я надеюсь, что мы получим что-то, что позволит процессу двигаться дальше», — отметил заместитель лидера республиканцев Сенате Джон Тьюн.

Он добавил, что поправки о санкциях против «Северного потока-2» являются очень важным вопросом.

Ранее сообщалось, что Госдеп США пытается заблокировать поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий год, согласно которой планируется введение санкций против компаний, участвовавших в сертификации «Северного потока — 2». Поправка была представлена сенаторами-республиканцами Джимом Ришем и Тедом Крузом. Теперь госсекретарь США Энтони Блинкен призывает демократов заблокировать поправку.