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Средний срок ипотеки в России превысил 250 месяцев

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Средний срок по выданным в октябре 2021 года ипотечным кредитам вырос до 250,9 месяца (20 лет и почти 11 месяцев), что является максимальным показателем за всю историю наблюдений. Это следует из статистики Банка России.

В октябре 2021 года банки выдали более 161,7 тыс. ипотечных кредитов. Это на 2,5% больше показателей сентября и почти на 24% больше аналогичных показателей прошлого года.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 ноября увеличился до 11,4 трлн рублей. Объем просрочек снизился на 2,38% до 62,9 млрд рублей.

Среди регионов наибольшее количество ипотечных кредитов в октябре выдали в Москве (около 10,8 тыс.). На втором месте Московская область с результатом 8,9 тыс. выданных кредитов. Замыкает тройку Тюменская область с показателем 7,06 тыс.

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило, что полная стоимость ипотечного кредита в России с начала 2021 года в среднем выросла на 0,6% — с 8,6% до 9,2%.

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