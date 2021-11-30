ЦБ предупредил о вероятном повышении ключевой ставки в декабре

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что вариант сохранения уровня ключевой ставки в декабре маловероятен. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в декабре Банк России будет рассматривать решения по ключевой ставке в диапазоне от сохранения на уровне 7,5% годовых до повышения на 1 процентный пункт.

Набиуллина напомнила, что на прошлом заседании совета директоров ЦБ РФ был обозначен диапазон ставки от нуля до 100 базисных пунктов.

При этом вариант с сохранением ставки глава Центробанка назвала «самым маловероятным сценарием».

Ранее Набиуллина заявила, что регулятор опустит ключевую ставку к 6% не раньше середины 2023 года.

В октябре совет директоров ЦБ РФ шестой раз подряд повысил ключевую ставку — с 6,75% до 7,5% годовых. Решение было принято на фоне инфляции, рост которой превышает прогнозы.