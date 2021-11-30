Набиуллина охарактеризовала ситуацию с инфляцией в России

Инфляцию в России можно снизить за несколько лет, но для сдерживания инфляционных ожиданий на низком уровне понадобится больше времени, об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!», сообщает ТАСС.

«Мы по своему опыту знаем, что инфляцию можно снизить за два-три года даже с очень высоких уровней. Но для того, чтобы завоевать доверие, и чтобы инфляционные ожидания были заякоренными, закрепились на низких уровнях, опыт других стран показывает, что это не менее 10 лет, может быть, даже и больше», — объяснила Набиуллина.

По ее словам, у развитых стран есть такой уровень доверия среди населения, а в России «другая ситуация». Набиуллина отметила, что Банк России продолжит проводить прежнюю политику и «намерен вернуть инфляцию к цели» в 4%. ЦБ планирует осуществить задуманное к концу следующего года.

Ранее Набиуллина подчеркивала, что проблема инфляции сильно беспокоит Банк России, поэтому жесткость в денежно-кредитной политике придется сохранить.

В октябре совет директоров ЦБ РФ шестой раз подряд повысил ключевую ставку - с 6,75% до 7,5% годовых. По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13% с 7,4% месяцем ранее.