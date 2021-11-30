Австрийский производитель знаменитых конфет «Моцарт» станет банкротом

Австрийская компания Salzburg Schokolade, которая является одним из производителей знаменитых конфет «Моцарт», подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает агентство APA, ссылаясь на письмо руководства компании.

В документе говорится, что компания Salzburg Schokolade сильно пострадала из-за пандемии коронавируса. Поток туристов сократился, торжеств или праздничных событий стало значительно меньше, что привело к большому сокращению спроса на кондитерские изделия. Так, магазины сладостей в Вене и Зальцбурге закрыты уже в течение нескольких недель из-за того, что нет туристов.

«Локдаун и значительный рост затрат на сырье, электроэнергию, зарплаты, логистические издержки и расходы на упаковочные материалы также послужили причинами банкротства», — пояснил директор компании Кристиан Шюгерль.

30 ноября в суде Зальцбурга должно открыться производство по делу о банкротстве. Компания не смогла выплатить сотрудникам зарплату за ноябрь и рождественскую премию.

Ранее в российском подразделении компании Ferrero рассказали, что в России наблюдаются сложности с поставками сырья для производства кондитерской продукции. Из-за этого возникают задержки и значительно усложняется логистика поставок.