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Россияне получили рекордное количество кредитных карт

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Количество кредиток на руках у россиян увеличилось в октябре на 2,2% - до рекордных 44,3 миллиона карт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

По их данным, в октябре число активных кредитных карт у россиян выросло примерно на один миллион - до 44,3 миллиона с 43,3 миллиона карт месяцем ранее.

«Увеличение случаев получения кредитных карт связан с ростом популярности данного продукта у граждан – все больше сервисов кредитные организации «привязывают» к картам. Это позитивно сказывается на спросе потребителей. Судя по текущим тенденциям, к концу 2021 года в обороте может оказаться более 45 миллионов кредитных карт», — рассказал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Одновременно с этим в прошлом месяце вырос и объем задолженности населения по кредиткам – на 2,5%, до 1,2 триллиона рублей, что также является максимальным уровнем за всю историю наблюдений, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в России на начало сентября проблемным считается каждый десятый кредит, который был выдан физическому лицу по карточным продуктам.

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