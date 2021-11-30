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«Известия»: банки массово портят кредитные истории россиян

Клиенты банков начали жаловаться на незаконные запросы в бюро кредитных историй

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Клиенты российских банков жалуются на незаконные запросы в бюро кредитных историй (БКИ) и активно обращаются в суды. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на популярные форумы: banki.ru и vc.ru.

Так, на одном из этих форумов, Юлия из Уфы рассказала, что в начале ноября 2021 года она подала две жалобы в Центробанк на банк «Открытие» за незаконные запросы ее данных в БКИ. По словам клиентки, у банка не было оснований запрашивать ее кредитную историю, а у бюро предоставлять их.

Она также добавила в комментарии «Известиям», что планирует дальше пойти в суд за компенсацией.

Другая пользовательница спрашивает на форуме: как «наказать» ВТБ, который без ее согласия только за август 2021-го запросил ее кредитную историю семь раз.

В ВТБ прокомментировали изданию этот случай. В финансовой организации заверили, что кредитные истории запрашиваются только с согласия клиента. В кредитной организации добавили, что они работают только в правовом поле, а случаи технических ошибок минимальны.

Отмечается, что «Открытие» оперативно не ответил на запрос.

В Центральном банке России (ЦБ) сообщили «Известиям» , что за 10 месяцев получили свыше 800 жалоб россиян на то, что их кредитная история запрашивалась и получалась кредиторами без их согласия. По информации размещенной на сайте ЦБ, только в 2021 году в отношении «Открытия» регулятор вынес 10 постановлений о привлечении к административной ответственности на основании ст. 14.29 КоАП РФ. В отношении ВТБ и МТС Банка — по пять аналогичных решений.

Центробанк порекомендовал гражданам РФ оспаривать неправомерно внесенные сведения или запросы.

В обзоре агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) говорится, что чистая прибыль банковского сектора в текущем году может достичь максимальных в истории 2,5 трлн руб., а в 2022-м — повторить или побить этот рекорд.

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