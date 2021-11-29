В России изменят порядок выплат по беременности и родам

В России с 1 января 2022 года выплаты по беременности и родам перейдут в проактивный режим. Об этом в ходе совещания со своими заместителями сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Граждане смогут автоматически без заявления получать выплаты по временной нетрудоспособности либо по беременности и родам на основании только электронного больничного листа», — уточнил он.

Данный механизм будет работать через федеральную информационную систему социального страхования. Помимо этого, на основании сведений единого государственного реестра ЗАГС будет проактивно предоставляться и единовременное пособие после рождения ребенка.

«Внедрение социального казначейства позволит сделать так, чтобы люди получали всю необходимую помощь, которая положена по закону без каких-либо трудностей», — подчеркнул Мишустин.

Ранее в Счетной палате рассказали, что в 2022 году вырастет максимальный размер пособия по уходу за первым ребенком — сумма составит 31 282 рублей.