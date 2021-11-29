Сечин предложил РФ и КНР объединить усилия по разработке низкоуглеродных технологий и систем ИИ в нефтегазовой отрасли

Ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин считает, что Россия и Китай могут объединить усилия по разработке и внедрению высокотехнологичных низкоуглеродных технологий и систем искусственного интеллекта (ИИ) в нефтегазовой отрасли.

«Наши страны обладают значительным потенциалом низкоуглеродной энергетики, добыча углеводородов также становится все более технологичной. В этой связи полагал бы целесообразным рассмотреть возможность объединения наших усилий по разработке и внедрению высокотехнологичных низкоуглеродных технологий и систем искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли», — сказал Сечин.

Сечин считает, что планы по взаимоотношениях двух стран совпадают за счет того, что российские компании увеличивают поставки потребителям «зеленой» энергии с низким углеродным следом.

Первый вице-президент АО «Газпромбанк» Роман Панов отметил важность отношений России и Китая в сфере энергетики.

«Отношения между Россией и Китаем носят давний стратегический характер, особенно в сфере энергетики.

Российско-китайский энергетический форум - это уже традиционный и эффективный механизм для обсуждения и выработки решений в сфере энергетики. И повестка сегодняшнего форума одна из определяющих, особенно в сфере климатических изменений.

Китай в этом году реализовал программу по запуску национальной системы торговли углеродами и квотами. В России принято решение о реализации соответствующего подхода. 296 федеральный закон определяет требования к внедрению системы торговли углеродами и квотами. На территории Сахалина уже действует соответствующих пилотный проект, в котором «Газпромбанк» является активным участником.

Мы предлагаем использовать площадку банка в рамках развития как биржевых, так и внебиржевых инструментов торговли квотами для выработки наиболее рационального сценария развития системы торговли углеродами в России. Китай пошел по аналогичному пути, внедряя на национальном уровне модели реализации успешных пилотных проектов в ряде регионов. Я думаю, что это один из хороших примеров того, как и Россия могла бы реализовать этот подход с точки зрения внедрения национальной системы торговли углеродами и квотами в национальном масштабе», — сказал Панов.

Также Сечин обратил внимание, что Россия и Китай достигли исторических успехов в развитии сотрудничества между странами.

«Китай и Россия достигли исторических успехов в развитии всеобъемлющего сотрудничества и укреплении всесторонних связей, и энергетика создает основу для дальнейшего увеличения товарооборота», - сказал он.