«Газпром» в 2021 году заработал рекордные 1,5 трлн рублей

«Газпром» за первые девять месяцев 2021 года заработал рекордные 1,5 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов после публикации отчетности за третий квартал.

Сумма в 1,5 трлн рублей превышает прибыль за любой календарный год за всю историю компании. За аналогичный период 2020 года «Газпром» отчитался о чистом убытке в размере 202 млрд рублей. По итогам текущего года из-за роста цен поставок в Европу, результаты могут еще улучшиться.

«Сказалось влияние ситуации на экспортных рынках, при этом c учетом их текущей динамики мы ожидаем еще более впечатляющих итогов в четвертом квартале», — заявил Садыгов.

Экспортная цена газа в третьем квартале 2021 года в среднем составила $304 за тыс. кубометров. Это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Чистая выручка от продажи газа за три квартала 2021 года увеличилась на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас она превышает 3,4 трлн рублей.

Ранее глава компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон прокомментировал последние данные о прибыли «Газпрома» за девять месяцев 2021 года. Он заявил, что «злоупотребление доминирующим положением и создание искусственного энергетического кризиса в Европе дает возможность получать сверхприбыли за счет европейских потребителей».