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«Газпром» в 2021 году заработал рекордные 1,5 трлн рублей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

«Газпром» за первые девять месяцев 2021 года заработал рекордные 1,5 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов после публикации отчетности за третий квартал.

Сумма в 1,5 трлн рублей превышает прибыль за любой календарный год за всю историю компании. За аналогичный период 2020 года «Газпром» отчитался о чистом убытке в размере 202 млрд рублей. По итогам текущего года из-за роста цен поставок в Европу, результаты могут еще улучшиться.

«Сказалось влияние ситуации на экспортных рынках, при этом c учетом их текущей динамики мы ожидаем еще более впечатляющих итогов в четвертом квартале», — заявил Садыгов.

Экспортная цена газа в третьем квартале 2021 года в среднем составила $304 за тыс. кубометров. Это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Чистая выручка от продажи газа за три квартала 2021 года увеличилась на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас она превышает 3,4 трлн рублей.

Ранее глава компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон прокомментировал последние данные о прибыли «Газпрома» за девять месяцев 2021 года. Он заявил, что «злоупотребление доминирующим положением и создание искусственного энергетического кризиса в Европе дает возможность получать сверхприбыли за счет европейских потребителей».

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