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Россиян предупредили о возможном росте цен на технику до 15%

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Председатель Совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Алексей Федоров спрогнозировал, что в следующем году бытовая техника может подорожать до 15%. Об этом сообщают «Известия».

«В 2022 году бытовая техника может подорожать еще на 13—15%, электроинструменты — на 11%, электроника — на 9%», — сказал Федоров.

По его словам, это может случиться в связи с вводом временного запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов со следующего года.

В Ассоциации предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления (НСРО «Руслом.ком») согласились с таким прогнозом. Организация подготовила отрицательный отзыв на соответствующий проект постановления правительства РФ. В ассоциации пояснили, что после введения запрета у производителей не будет возможности утилизировать отходы по РОП (расширенная ответственность производителя — «Газета.Ru») и придется выплачивать экосбор, что отразится на ценах.

Согласно подсчетам аналитиков, домашняя электроника за год уже подорожала в среднем на 10-15%. Этот показатель может увеличиться еще на 13%, как только закон начнет действовать в 2022 году, пишет издание.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цены в стране растут из-за ситуации на внешних рынках и «посткризисной волатильности». По его словам, страна не может жить замкнуто, и полностью исключить процесс подорожания товаров не может ни одно государство.

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