Российский рынок могут покинуть 29 банков

До 29 кредитных организаций могут прекратить свою деятельность к октябрю 2022 года, пишут «Известия» со ссылкой на обзор «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА».

По информации агентства, это может произойти из-за отзыва лицензии или ее добровольного аннулирования, а также в процессе поглощений и слияний финансовых учреждений.

«Конечно, наиболее существенны риски организаций, отнесенных к рейтинговым категориям не выше ruB (низкий уровень кредитоспособности, при котором организация может выполнять текущие обязательства, но запас прочности ограничен — «Газета.Ru»)», — сказал управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

По его словам, этот кластер включает порядка 49% от общего числа оцененных кредитных организаций.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы признал незаконными приказ Центробанка об отзыве лицензии у банка «Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК). Как уточнил адвокат правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Дмитрий Терентьев, это очень редкий случай, когда суд встает на сторону оппонентов ЦБ. Последний раз подобное произошло в 2015 году, когда суд признал незаконным отзыв лицензии у АО «Профессионал банк» и у Атлас-банка.

До этого стало известно, что Центробанк отозвал лицензию у Энергомашбанка.