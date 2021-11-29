Эксперты рассказали, почему общий доход населения перестал расти

В 2021 году, по мнению экспертов, продолжилось восстановление реальных располагаемых денежных доходов населения. По итогам третьего квартала реальные располагаемые денежные доходы россиян выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование НИУ «Высшая школа экономики» и Института социальной политики (НИУ ВШЭ).

Сообщается, что проведенный мониторинг опирался на данные Росстата и исследовательских агентств, а также информации, собранной в ходе специальных обследований населения.

В исследование также отмечается, что доходы в некорпоративном секторе после второго квартала 2021 года оказались на 18% ниже, чем за второй квартал допандемийного 2019 года.

К некорпоративному сектору относятся работники, имеющие трудовой доход, но не являющиеся наемными работниками: индивидуальные предприниматели, самозанятые, занятые неформально и занятые у частных лиц. Этот фактор тянет вниз доходы россиян, хотя в целом они начали расти благодаря увеличению зарплат в бюджетной сфере и соцвыплатам.

Отмечается, что рост денежных доходов российских граждан в третьем квартале 2021 года был в первую очередь связан единовременными выплатами семьям с детьми и пенсионерам.

Ранее сообщалось, что бедных россиян планируют считать по-новому. Министерство труда и социальной защиты РФ рассматривает возможность изменения подхода к оценке финансового благополучия россиян. В частности, предлагается ввести новый статистический инструмент — понятие «граница бедности», привязанное к общей инфляции. При этом базой для расчета мер соцподдержки останется прожиточный минимум.