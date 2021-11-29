В России появятся новые способы перевода денег

Ряд банков в России массово запускают альтернативные способы перевода денег. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Они отметили, что новые методы перечисления средств не требуют введения номера телефона, карты или счета получателя.

К примеру, клиенты смогут делать переводы при помощи Bluetooth или AirDrop. Пользователь видит ближайшие устройства того же банка, у которых включена эта функция, и может послать им деньги.

Второй новый метод – отправка средств с использованием ссылки. Пользователь генерирует ссылку на списание у него определенной суммы и шлет ее клиенту любого банка через месседжер или, например, по почте. При этом получатель сам указывает данные собственной карты или счета, на который поступят средства.

Как сообщается, данные способы уже ввели в ВТБ. А в СКБ-Банке возможность генерировать ссылку на перевод ранее получили юрлица и самозанятые. В МКБ такую функцию запустят в 2022 году.

В этом банке также могут ввести переводы по Bluetooth и AirDrop. В «Дом.РФ» тоже ведут работу по созданию альтернативных сервисов по переводу денег.

Ранее сообщалось, что в РФ силовикам хотят дать возможность на 10 дней блокировать транзакции. Речь идет о временной заморозке счетов, с которых может идти финансирование терроризма, экстремизма или закупка крупных партий наркотиков.